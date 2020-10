Longartsen roepen op om coronamaatregelen strikt op te volgen

De Beroepsvereniging van de Belgische Longartsen roept de bevolking op om zich strikt te houden aan de maatregelen, opgelegd door de bevoegde autoriteiten. “Als iedereen zich strikt aan de maatregelen houdt, moeten we deze crisis samen kunnen bedwingen. Er is geen plaats meer om er de kantjes af te lopen of voor eigen interpretaties”, aldus de oproep.