Nieuwe collectie van Beyoncé voor Adidas bulkt van kleur

De langverwachte tweede collectie van Beyoncé en haar sportmerk Ivy Park in samenwerking met Adidas draait helemaal rond kleur. Dat blijkt uit de eerste beelden die werden vrijgegeven.

30 oktober is het zover, vanaf dan is de tweede collectie van Beyoncé voor Adidas een feit. Met mondjesmaat wordt nu al wat informatie vrijgegeven. Zo is nu al duidelijk dat de superster dit keer twee sneakers onder handen heeft genomen. Het gaat om de Forum en de Nite Jogger. Die eerste komt in een mintgroene versie, die tweede in donkergroen en fluogeel. Er werd ook al een foto vrijgegeven van Beyoncé in een mintgroen trainingspak en topje en in een filmpje op Instagram zien we ook kledingstukken in koraalroze en oker opduiken.

Zeer uitgesproken kleuren dus, en dat is geen toeval. “Kleur is voor mij een manier geworden om al het verdriet dat we dit jaar al hebben ervaren te compenseren”, zegt ze in een reactie aan Highsnobiety. “Ik ben blij dat ik de Forum kan herintroduceren, dat was in 1984 een revolutionaire sneaker. Ik hoop dat deze collectie voor mannen en vrouwen een beetje plezier, fun en speelsheid kan terugbrengen in deze onzekere tijden."

Begin 2020 lanceerde Beyoncé met haar label Ivy Park een eerste collectie voor Adidas. Toen nam ze de sneakermodellen Samba en Ultra Boost onder handen.

Foto: Adidas