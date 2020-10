Toekomst basketbalclub Luik onzeker: “Faillissement dreigt als we zonder publiek spelen”

De toekomst van eersteklasser Luik (EuroMillions League) is door de coronapandemie onzeker. “Ik heb net alle Pro League-clubs gewaarschuwd”, zegt Christophe Muytjens, directeur van de Luikse club. Limburg United zal zijn eerste twee thuiswedstrijden in de EuroMillions Basketball League verplaatsen naar een latere datum. “Publiek hoort bij een professionele basketbalwedstrijd”, aldus voorzitter Maarten Bostyn.

“We zullen voor 31 december het faillissement aanvragen als we zonder publiek en zonder onze VIP-inkomsten moeten spelen”, zegt Muytjens. “Het zal zonder ons zijn omdat deze situatie ondraaglijk zou zijn voor Luik. De enige legitieme ethische, sportieve en economische oplossing is de annulering van de competitie. Achter gesloten deuren spelen, zal niet alleen effectief zijn tot 19 november, maar ik denk voor een nog langere periode. Professioneel basketbal zal net zoals het voetbal heel lang achter gesloten deuren moeten spelen. Het verschil is dat we niet dezelfde tv-rechten hebben”, aldus nog Muytjens. In het basketbal krijgen de profclubs bijna niets van de tv-rechten, ze hangen dus grotendeels van sponsors, ticketverkoop, abonnementen, business-seats en VIP-inkomsten af.

Ook Limburg United wil niet zonder publiek en horeca spelen

Limburg United zal zijn eerste twee thuiswedstrijden in de EuroMillions Basketball League verplaatsen naar een latere datum. “De essentie van ons bestaan is het organiseren van een professionele basketbalwedstrijd en daar hoort publiek gewoon bij”, klinkt het bij voorzitter Maarten Bostyn van Limburg United aan TVL. “Als we dat niet hebben dan zie ik niet in waarom een ploeg als Limburg United zou bestaan, los van de jeugdwerking natuurlijk.”

Bostyn pleit voor een verlenging van de competitie. Volgens FIBA mag er niet langer dan half juni gespeeld worden om niet met de Olympische Spelen in conflict te komen. Nog enkele andere ploegen in de EuroMillions League maken van het spelen zonder publiek en horeca een probleem. De start op 6 november komt meteen zwaar onder druk te staan.