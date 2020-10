Vlaamse regering zit dinsdag samen over bijkomende maatregelen

De Vlaamse regering organiseert dinsdagavond een extra ministerraad om te beslissen over eventuele bijkomende coronamaatregelen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon maandag aan Belga laten weten.

De kern van de Vlaamse regering heeft maandagochtend al vergaderd over de aanpak van de coronapandemie. Vandaag/maandag en dinsdag zal de regering overleg plegen met de virologen, de provinciegouverneurs en verantwoordelijken uit het economisch leven.

Dinsdagavond hakt de regering-Jambon dan de knoop door over eventuele bijkomende maatregelen. “We volgen de ontwikkelingen van uur tot uur op en zullen alles blijven doen wat nodig is om de verdere verspreiding van het virus in te dijken”, aldus Jambon.

