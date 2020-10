In het Tongerse kerkdorpje Henis is een nieuwe sprinkhanensoort voor Vlaanderen ontdekt: de kleine groene sabelsprinkhaan. En ook die andere zuiderse soort, de bidsprinkhaan, doet het erg goed in Limburg en is een blijver.

De zomer van 2020 was een goed jaar voor de sprinkhanen in Limburg. Uitschieter was sowieso de vondst van een populatie kleine groene sabelsprinkhanen in Henis. “Het was een wandelaar die het geluid van ...