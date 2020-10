OPROEP. Waar brengt u uw kinderen naartoe tijdens de extra vakantiedagen?

Hasselt - Zondagavond maakte Vlaams minister van Onderwijs bekend dat de herfstvakantie verlengd wordt tot en met 11 november. Dat betekent: twee extra vakantiedagen voor de leerlingen. Maar jonge ouders moeten ook op zoek naar twee extra dagen opvang.

“Ik excuseer me bij de ouders die nu een oplossing moeten zoeken voor maandag 9 en dinsdag 10 november”, voegde Weyts er in één adem aan toe. Maar daarmee hebben ouders nog geen opvang gevonden voor die twee extra vakantiedagen. De kinderen naar de grootouders brengen is volgens viroloog Steven Van Gucht dan weer geen goed idee. Het belooft nog een moeilijke puzzel te worden voor werkende mama’s en papa’s.

OPROEP. Hebt u al een noodoplossing gevonden voor uw kinderen op 9 en 10 november? Brengt u uw kinderen toch naar de grootouders? Steekt uw kinderopvang een tandje bij? Of hebt u een andere creatieve oplossing gevonden? Laat het ons hier weten.