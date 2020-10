Elise Mertens blijft maandag op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis op de 21e plaats staan. Ook in de top tien zijn er geen veranderingen.

Mertens strandde afgelopen week in de kwartfinales van het WTA-toernooi in Ostrava. Ze verloor op het Tsjechische indoor hardocurt van Victoria Azarenka. De Wit-Russische ging nadien in de finale onderuit ...