David Goffin blijft veertiende in ATP-ranking, Peltse Zizou Bergs wint 73 plaatsen

David Goffin blijft ondanks zijn snelle exit op de European Open in Antwerpen veertiende op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Zizou Bergs wordt voor zijn knappe optreden in de Lotto Arena beloond met 73 plaatsen winst. Hij staat maandag 455e.

Goffin, het eerste reekshoofd, en Bergs gingen er in Antwerpen allebei uit in de tweede ronde. De jonge Limburger had zich voor de achtste finales geplaatst door in zijn allereerste ATP-wedstrijd de Spaanse subtopper Albert Ramos-Vinolas (ATP 46) te wippen. Daarna botste hij op de Rus Karen Khachanov (ATP 18). Goffin, het eerste reekshoofd, moest in zijn openingswedstrijd meteen inpakken tegen de Amerikaanse qualifier Marcos Giron (ATP 86).

De titel in Antwerpen was voor de Fransman Ugo Humbert. Die stijgt zes plaatsen naar nummer 32. De Australiër Alex de Minaur, verliezend finalist, wipt van 29 naar 25.

De Duitser Alexander Zverev was de beste op het toernooi van Keulen. Hij blijft zevende in de ranking, zijn Argentijnse tegenstander in de finale Diego Schwartzman negende.

Helemaal bovenaan het klassement zijn er evenmin verschuivingen. De Serviër Novak Djokovic blijft de plak zwaaien voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Oostenrijker Dominic Thiem. Dan volgen de Zwitser Roger Federer en de Griek Stefanos Tsitsipas.