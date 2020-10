Vuelta-baas bezorgd over nieuwe coronamaatregelen in Spanje: “Ik hoop dat wij een uitzondering krijgen”

Zaterdag was Tim Wellens (Lotto Soudal) Guillaume Martin en Thymen Arensman te snel af in een spurt bergop. Foto: Photo News

Gaan we het einde van de Vuelta halen? Met de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen is dat hoogst onzeker. De Spaanse regering kondigde de medische noodtoestand af tot mei volgend jaar en legde ook een avondklok op van 23 tot 6 uur. Voorlopig gaat de wedstrijd gewoon door en gaat Vuelta-baas Javier Guillén ervan uit dat de finish in Madrid op 8 november bereikt kan worden.

“Ik weet niet of de Vuelta het einde gaat halen, maar ik durf te geloven dat dat wel gaat gebeuren”, vertelde Guillén aan het Franse L’Equipe. “Het grootste risico is dat een autonome regio verkeer op zijn grondgebied zal verbieden. Ik hoop dat daar in zo’n geval uitzonderingen op bestaan voor professionele sporten, maar dat moeten we van dag tot dag opvolgen”, aldus de Vuelta-baas.

De Vuelta begon op dinsdag 20 oktober: intussen zijn er zes etappes afgewerkt. Richard Carapaz nam zondag de leiderstrui over van Primoz Roglic, met Tim Wellens was er zaterdag ook al een Belgische ritwinnaar.

