Juf Shana geeft coronavirus een gezichtje

Leopoldsburg -

Meteen na de uitbraak van de pandemie begon Shana Coudyzer zich af te vragen hoe ze deze situatie aan haar kleuters in klas moest gaan uitleggen. Bij gebrek aan bruikbare info kroop ze zelf in de pen en maakte een virusverhaal op maat van de kleuters. Een vriendin zorgde voor gepaste illustraties. “ Ik was op zoek naar info die voor hen toegankelijk was en ook de ouders kon helpen om dit ingrijpend gebeuren beter te helpen plaatsen. Ook collega’s uit het lager onderwijs deelden die bezorgdheid. Een vriendin was bereid om illustraties te maken en ik ben dan vanaf maart beginnen broeden op een gepast verhaal dat ondertussen is uitgebracht door Boekscout”, weet Shana die in FLX Leopoldsburg aan de slag is in het kleuteronderwijs. SB