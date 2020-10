Hilary Duff in verwachting van derde kindje

Actrice Hilary Duff heeft bekendgemaakt dat ze zwanger is van haar derde kindje. Samen met haar echtgenoot Matthew plaatste ze een filmpje op Instagram om het grote nieuws aan te kondigen.

Er is een derde kindje op komst ten huize Hilary Duff. Dat nieuws maakte ze zelf met een video bekend op sociale media. In het filmpje aait haar man Matthew Koma liefkozend over haar beginnende babybuik. “We zijn aan het groeien! Ik nog het meest...”, schrijft de 33-jarige actrice.

Het koppel kreeg in 2018 een dochtertje, Banks. Daarnaast heeft Hilary samen met haar ex-man Mike Comrie de achtjarige zoon Luca. Matthew en Hilary trouwden afgelopen december.