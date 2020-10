Steven Van Gucht: “Breng kinderen niet naar grootouders”

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november en daardoor moeten ouders nu op zoek naar opvang voor die extra vakantiedagen. Veel kinderen zullen daardoor waarschijnlijk opnieuw bij de grootouders belanden, maar dat is volgens viroloog Van Gucht geen goed idee.

“Ik roep ouders op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat hun kinderen op een veilige manier de periode doorbrengen. En dat ze zeker geen grote groepen gaan opzoeken of op straat gaan rondlopen. Hou je kinderen wat in het oog. Leg ze ook uit wat er gaande is en waarom het belangrijk is”, zei viroloog Steven Van Gucht in De Ochtend op Radio 1.

Volgens hem is het niet het juiste moment om kinderen naar de grootouders te brengen. “Hoe moeilijk die boodschap ook is. Er circuleert enorm veel virus in onze maatschappij. Eén procent tot zelfs vijf procent van de mensen scheiden het virus af en die mix tussen jonge kinderen en grootouders blijft toch een risico. Jongen kinderen kunnen het hebben en zijn ook niet altijd ziek. Je gaat het niet altijd merken dat ze besmet zijn. En we moeten daar toch wel voorzichtig mee zijn.”

Maar wat moeten ouders dan wel doen? “Het is een heel zware uitdaging. Ik heb er geen pasklare oplossing voor. Het is een heel moeilijke situatie. Het virus dwingt ons in deze positie.”