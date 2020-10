“Prins Philip neemt afstand van Harry en Meghan”

Prins Philip en koningin Elizabeth bij baby Archie in 2019. Toen was alles nog koek en ei binnen de koninklijke familie. Foto: ISOPIX

Prins Harry en Meghan Markle schokten begin dit jaar de wereld toen ze aankondigden een stap terug te doen als senior royals. Ook binnen de koninklijke familie sloeg deze beslissing in als een bom. De keuze zou prins Philip dusdanig hebben geraakt dat hij besloot afstand te nemen van zijn kleinzoon en zijn vrouw.

Ingrid Seward, auteur van de nieuwe biografie Prince Philip revealed, beweert dat de hertog van Edinburgh “niet kon bevatten” waarom zijn kleinzoon de koninklijke familie zou willen verlaten. Nadat het koppel zijn adviezen in de wind zou hebben geslagen, besloot hij volgens haar dan ook een stap terug te doen uit de situatie.

Seward beschrijft in haar boek dat Philip Meghan altijd “heel aardig” vond, maar haar tegenwoordig vergelijkt met Wallis Simpson, wiens relatie met de Britse koning Edward VIII leidde tot zijn aftreden in 1936 en de grootste constitutionele crisis van de twintigste eeuw in het Verenigd Koninkrijk veroorzaakte.

“Het gedrag van zijn kleinzoon is hem volkomen vreemd, dus hun relatie heeft hier onder geleden”, verklaart Seward in Vanity Fair. “Philip heeft zijn zegje gedaan en trok er daarna zijn handen van af, omdat hij zich er niet graag mee bemoeit. Het was aan Harry en Meghan om te luisteren, maar dat hebben ze niet gedaan. Philip is altijd erg beschermend geweest naar de koningin en als iemand haar van streek maakt, maken ze hem ook van streek. Zijn mantra is dat de monarchie op de eerste, tweede en derde plek staat.”

Geen populariteitswedstrijd

Ook zou de 99-jarige hertog niet kunnen begrijpen waarom Meghan haar man niet gewoon kon steunen. “Ik denk dat hij heel erg teleurgesteld is. Hij heeft zijn carrière opgegeven om de koningin bij te staan en de monarchie te dienen. Dus waarom kan Meghan niet gewoon haar carrière opgeven om haar man te steunen en de monarchie te helpen?”, zegt Seward tegen Sky News. “Zoals hij altijd al tegen Diana zei: Dit is geen populariteitswedstrijd, we werken allemaal samen. Hij kan gewoon niet begrijpen waarom ze Harry niet kon steunen en helpen in plaats van dat ze zich ermee ging bemoeien.”

Volgens de biograaf zou Philip dan ook niet hebben willen deelnemen aan de besprekingen over de toekomst van Harry en Meghan buiten de monarchie.