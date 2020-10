Jonge huisartsen weigeren nog quarantaine-attesten uit te schrijven

Honderden jonge huisartsen, verenigd in Jong Domus, weigeren voortaan nog onnodige attesten uit te schrijven. Volgens hen valt de “psychische belasting en de continue druk op de praktijk in deze crisis voor vele huisartsen zwaar.” Volgens hen is het dan ook niet haalbaar om heel wat administratieve taken te blijven combineren met de extra belasting van Covid-19.

“Wat we te allen tijde willen vermijden is dat we zoals in maart-april 2020 de niet-dringende zorg moeten uitstellen. Wij zijn van mening dat dergelijks een bijzonder negatieve invloed heeft op zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze bevolking”, klink het in een persbericht van Jong Domus.

“Het is hoegenaamd niet haalbaar om de vaak overbodige administratieve taken die we voor de coronacrisis al op ons bord kregen te combineren met de extra belasting van de Covid-19-zorg.” Daarbij vermelden ze dat er al verschillende keren aan de alarmbel getrokken werd, maar dat er enkel attesten zijn bijgekomen. “Dit pikken wij niet meer. Vandaar onze beslissing om tot een attestenstaking over te gaan.”

De huisartsen zullen geen quarantaine-attest meer uitschrijven, maar zullen patiënten daarvoor doorverwijzen naar contacttracers. Er zal de komende maanden ook slechts één uniform afwezigheidsattest gebruikt worden.