Na de boze tweet: “Remco Evenepoel heeft excuses aangeboden aan Ronde-motard”

“Fucking motard de merde”, gevolgd door enkele uitroeptekens. Remco Evenepoel was op Twitter bikkelhard voor de motorrijder tegen wie zijn ploegmaat Julian Alaphilippe botste alvorens ten val te komen in de Ronde van Vlaanderen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step intussen zijn excuses aangeboden aan Eddy Lissens, de motard in kwestie.