Out Of Use Beringen schenkt pc aan dagcentrum De Botermijn

Beringen - Out Of Use met vestiging aan de Lochtemanweg in Beringen specialiseert zich in maximaal hergebruik van oude IT-materialen alsook in het recycleren van afgeschreven toestellen.

Dagcentrum De Botermijn van ’t Klavertje was op zoek naar een pc voor zijn medewerkers en vroeg Out Of Use om hulp. Dinsdag 20 oktober mocht Sandra Bossaerts, verantwoordelijke van De Botermijn, een pc in ontvangst nemen in de vestiging van Out Of Use.

Ook De Botermijn maakt het merendeel van zijn geschenkartikelen met restjes en materialen die gerecycleerd worden. Out Of Use en De Botermijn zijn dus een perfecte match.