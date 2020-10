Residentie Heros verwelkomt eerste bewoners

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Tijdens de opendeurdag van vorige zondag konden kandidaat-kopers, huurders en geïnteresseerden een kijkje nemen in het nieuwe wooncomplex ‘Residentie Heros’, aan de kruising van de Arnold Sauwenlaan en de Brammert in Stokkem.

De geschiedenis van de inplantingplaats gaat terug tot WOII waar drie, door de oorlog vernielde, geelgeverfde huizen stonden. Na afbraak van de woningen werd in 1951 de ruimte heringericht tot een openbaar park dat als herinnering aan de oorlogsslachtoffers ‘Heldenplein’ genoemd werd.

Het nieuwe woongebouw ‘Residentie Heros’ verwijst naar de Griekse mythologie, vergoddelijking van een held.

De bezoekers werden door de nieuwbouw rondgeleid en maakten kennis met de eerste bewoners. Een enthousiaste bewoner wees op de voordelen van de residentie vlakbij de hoofdtoegang tot de historische stadskern.

Alle appartementen, twaalf in aantal, zijn voorzien van een ruim balkon met uitkijk, enerzijds op de wallen en de oude vestingmuur en aan de andere kant op de rozentuin van het OCMW-gebouw. De appartementen omgeven een binnenkoer die uitermate geschikt is om de sociale contacten levendig te houden.

Pluspunt: geen hinder van doorgaand verkeer en daarbij scholen, winkels en dienstencentrum op wandelafstand.