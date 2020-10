Week van de Onthaalouder wordt week vol dierenplezier

Termolen

Zonhoven - In de groepsopvang Kidiboel van Ferm Kinderopvang genoten kindjes en onthaalouders van een beestig leuke week van de onthaalouder.

Het thema van de Week van de Onthaalouder 'Beestig Bedankt' was voor de onthaalouders van Kidiboel in Termolen Zonhoven aanleiding om een week lang beestige activiteiten te organiseren. De kindjes schilderden varkentjes met modder, mochten eitjes uithalen bij de kippen en het konijn aaien. Er kwam zelf een echte pony op bezoek! Wie durfde mocht een ritje doen, de kleintjes genoten van een ritje binnenshuis op de kikker. Apotheose was het bezoek aan de boerderij van moeke Lisa!

Nadia Arduwie werkt al 20 jaar als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang. In 2000 begon ze met voor- en naschoolse opvang van 3 – 12-jaren. Ondertussen veranderde er veel; Nadia werkt ondertussen samen met haar 3 collega’s in groepsopvang Kidiboel in Termolen. Zij vangen elke dag 18 kindjes op van 0-3 jaar. Tijdens de week van de opvang ontvingen de onthaalouders heel wat bedankjes van de ouders. “Dat is fijn”, zegt Nadia “maar wij zijn de ouders ook heel dankbaar. Een goede opvang is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en appreciatie in beide richtingen”. Bij groepsopvang Kidiboel kijken ze al uit naar de volgende week van de onthaalouder!