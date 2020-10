PXL heeft een nieuwe studentenraad

Hasselt - Studentenparticipatie is geen loos begrip in Hogeschool PXL. "Vorige week werd er verkiezingen georganiseerd en werd er een nieuw studentenraad verkozen met Waïl Kadi als voorzitter", zegt algemeen directeur Ben Lambrechts.

Ben Lambrechts geeft duiding: "Stuver is de afkorting van 'studentenvertegenwoordiger'. Onze Stuvers vormen het aanspreekpunt en zijn het klankbord voor medestudenten, lectoren/docenten en directie in de hogeschool. Het zijn enthousiaste studenten die mee willen bouwen aan een nog betere leer- en leefomgeving binnen en buiten de lesuren." Via een rechtstreeks verkiezingssysteem krijgen de stuvers inspraak in de hogeschool. Hun mening wordt gevraagd over uiteenlopende onderwerpen zoals examenregelingen, de organisatie van het academiejaar, algemene stageproblemen, mobiliteit, catering en vele andere praktische issues die de studenten ondervinden in de hogeschool. Ook organiseren zij zelf acties en leuke activiteiten bv. een filmavond of een kerstmarkt voor het goede doel.

Participatiecoach Caroline Stevens legt uit: “Vanaf de start van het academiejaar hebben onze studenten zich kandidaat kunnen stellen hiervoor. Op één week tijd hebben 1.129 studenten een stem uitgebracht op de maar liefst 38 kandidaten. Studenten kunnen enkel op de kandidaat uit hun opleiding stemmen. Op deze manier werden 24 Stuvers effectief verkozen en 7 opvolgers. Een belangrijk en actueel thema ‘student zijn in tijden van corona’ zal een grote uitdaging worden voor de nieuwe raad. Ook het jaarthema van vorig jaar wordt verdergezet: 'Optimalisatie van de interne communicatie'. Een concrete realisatie hiervan is de nieuwe PXL-app.”

Het persoonlijke lesrooster van elke student met de juiste lokalen, wijzigingen hieraan, de afwezigheid van een lector, het aanbod studentenbegeleiding, studie- en examentips, info over studieplekken, het aanbod rond gezondheid, sport en cultuur, mededelingen rond mobiliteit, parkeren, verbouwingen, … Deze info krijgen PXL-studenten in de toekomst op hun smartphone. ‘PXL in hun broekzak dus.’ zegt initiatiefnemer en uittredend voorzitter Christiaan Carlucci.

Tijdens de installatievergadering op donderdagavond 22 oktober 2020 waren er 3 kandidaat-voorzitters: Waïl Kadi, Christiaan Carlucci en Yassine Abchir. Waïl heeft de stemming overtuigend gewonnen als voorzitter en Christiaan is de nieuwe ondervoorzitter.

Waïl deelde de dag erna het volgende bericht op zijn persoonlijke Facebookpagina: “Toen gisterenavond de allereerste algemene vergadering van dit academiejaar plaatsvond had ik nooit kunnen denken dat ik de vergaderruimte zou verlaten als voorzitter.” De studentenraad heeft mij verkozen als hun nieuwe voorzitter. Ik stond langs twee zeer sterke kandidaten die dezelfde ambitie hadden als mij. Het is ongelooflijk maar tegelijkertijd ook fantastisch om te zien hoeveel studenten mij het vertrouwen geven deze functie te mogen uitoefenen. De stem van meer dan 10.000 studenten vertegenwoordigen net voor een tweede golf van de coronacrisis zal een hele uitdaging worden waar ik natuurlijk naar uitkijk. Dit jaar zullen wij als studentenraad ons focussen op zeer belangrijke punten zoals bijvoorbeeld de Communicatie, zichtbaarheid en kenbaarheid van de studentencommissies en de studentenraad en natuurlijk niet onbelangrijk in deze rare tijden het mentaal welzijn van studenten. “Samen met een gemotiveerd team van studentenvertegenwoordigers zullen wij er alles aan doen om van dit academiejaar ondanks de coronacrisis een geweldig academiejaar te maken.” besloot een trotse nieuwe voorzitter.

De volgende mandaten werden ook nog verkozen:

• Kelly Meessen als secretaris

• Hann Suffeleers en Anastacia Savels binnen de Raad van Toezicht van Hogeschool PXL

• Binnen de Stuvoraad: Stef Geeraerts, Thibaut Willemse, Kelly Adriaens, Xavier Hoeijmakers, Sofie Nijskens, Vera Nivelle, Claudio Farinon, Reinout Tuytten

• Voor onze vertegenwoordiging binnen de studentenraad van onze associatie met de UHasselt (AUHL): Jaison Joris, Yassine Abchir, Alana Devroey en Anouk Vandoorne

• En Lilith Coenen zal PXL vertegenwoordigen bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)

In de studentenraad zitten hoe langer hoe meer studenten die geen 18 jaar zijn. 30 plussers zijn geen uitzondering meer. Dit academiejaar is Rob Vandenbergh (1983) onze oudste verkozen Stuver. Er ontstaan niet alleen vriendschappen voor het leven, maar het is ook een potgrond der liefde zoals voor alumni Bo Follon en Raf Veijfeijken.