Tao Geoghegan Hart (25) - spreek uit Taio Gay-gan Hart - is niet langer de op één na beste wielrenner van het huishouden. Met zijn eindzege in de Ronde van Italië doet hij voortaan beter dan zijn 27-jarige vriendin Hannah Barnes, zelf profwielrenster met een niet onaardig palmares. De renner van Ineos Grenadiers legde de basis voor zijn triomf zaterdag op weg naar Sestrières en maakte het zondag in Milaan af.