Leander Dendoncker legde er zijn hoofd voor, maar Wolverhampton moet in extremis tevreden zijn met punt

Wolverhampton heeft zondag op de zesde speeldag van de Premier League 1-1 gelijkgespeeld tegen Newcastle. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd mee.

In een gesloten wedstrijd viel het eerste doelpunt pas diep in de tweede helft. Raul Jimenez (80.) zette met een knappe volley de thuisploeg op voorsprong. Het doelpunt leek voldoende voor de drie punten, maar dat was buiten de traptechniek van Jacob Murphy (89.) gerekend. Op de rand van de zestien krulde hij de bal netjes rond de muur, in de korte hoek.

In de stand zijn Dendoncker en co zevende met tien punten.