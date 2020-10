Club-huurling Lois Openda smeert PSV eerste nederlaag aan

Vitesse heeft zondag op de zesde speeldag van de Eredivisie met 2-1 gewonnen van PSV. Lois Openda scoorde het winnende doelpunt in de 54e minuut en smeerde PSV zo de eerste nederlaag van het seizoen aan. Twintig minuten na zijn doelpunt werd de Belgische spits naar de kant gehaald.

De wedstrijd begon uitstekend voor de thuisploeg. Op corner kon centrale verdediger Jacob Rasmussen (9.) het openingsdoelpunt inkoppen. In de tweede helft hing Olivier Boscagli (50.) de bordjes weer gelijk. Nog geen vijf minuten later besliste Club Brugge-huurling Openda (54.) de partij.

Met vijftien punten nestelt Vitesse zich naast landskampioen Ajax op de eerste plaats. PSV is nu op twee punten derde.

Ngonge helpt Waalwijk aan gelijkspel tegen Feyenoord

Waalwijk hield Feyenoord dan weer op een 2-2-gelijkspel, eveneens dankzij Belgische inbreng: Cyril Ngonge scoorde het openingsdoelpunt. Ook Ahmed Touba en Anas Tahiri startten in de basis bij Waalwijk. Lennerd Daneels kwam in de 71e minuut Ngonge vervangen, zes minuten later mocht ook Tahiri gaan rusten. Thierry Lutonda bleef op de bank.

Ngonge (50.) scoorde zijn eerste doelpunt van het seizoen in de 50e minuut. Nicolai Jorgensen (62.) wiste het Belgische doelpunt al snel uit. Tien minuten voor tijd zette Ola John de thuisploeg voor de tweede keer op voorsprong. Ridgeciano Haps (84.) schilderde knap de 2-2 eindstand op het bord.

In de stand is Waalwijk met vijf punten elfde.