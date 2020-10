Max Verstappen na record Lewis Hamilton: “Ik moet doorgaan tot mijn 40e of zo”

Max Verstappen vreest dat hij wellicht nog twee decennia in de Formule 1 moet blijven wil hij ooit het record van Lewis Hamilton kunnen afpakken. De 35-jarige Brit boekte in de Grote Prijs van Portugal de 92e zege in zijn carrière en is Michael Schumacher voorbij als recordhouder. “Het is een ongelooflijke prestatie en ik denk niet dat het hier stopt. Hij kan over de 100 gaan”, zei de 23-jarige Verstappen, die zelf op negen GP-zeges staat.

“Ik hoorde Lewis net zeggen dat hij blijft pushen om het record zo hoog mogelijk te zetten. Dat wordt dus hard werken voor mij. Hij dwingt me om tot mijn 40e of zo door te gaan, maar dat is prima. Een goede motivatie”, vervolgde de coureur van Red Bull, die op het circuit van Portimão als derde finishte.

“Ik heb groot respect voor Lewis. Het ziet ernaar uit dat hij dit jaar ook zijn zevende wereldtitel gaat pakken en dat is natuurlijk indrukwekkend. Hij is snel, maar dat weet iedereen. Wat ook een sterk punt is van hem is dat hij zeer consistent is. Hij maakt zelden een foutje en ook daardoor heeft hij dit gigantische aantal overwinningen behaald”, aldus de Nederlander.