Nieuwe heide voor Bosbeekvallei

Oudsbergen - Met gericht heidebeheer probeert Natuurpunt Opglabbeek de heide een nieuwe kans te geven in de Bosbeekvallei. “Het vraagt heel wat inzet en veel werk, maar op termijn zal de Bosbeekvallei weer paars kleuren”, vertelt Luc Swerts.

Het is weinig geweten, maar in de Opglabbeekse beekvallei vind je ook heide. “Natte en droge heide”, verduidelijkt Luc Swerts van Natuurpunt Opglabbeek “Deze vorm van beheer is nodig omdat de hei anders dichtgroeit met inlands hout en vegetatie zoals berken en dennen. We verwijderen de bomen om de natuur in het gebied een handje te helpen voor de soorten die belang hebben bij een vitale hei”. Daarbij kan Natuurpunt nog hulp gebruiken. Heb je interesse om een handje toe te steken neem contact op met Natuurpunt Opglabbeek.