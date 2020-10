Duizend mutsjes tegen armoede

Bocholt - Poutrel, KWB en ook heel wat sympathisanten en bejaarden hebben de voorbije maanden gebreid voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Welzijnszorg.

“Duizenden mutsjes zijn er gebreid en gehaakt, want ook dit jaar doen we mee aan de actie 'Goedgemutste Breicampagne'. Het is de bedoeling dat we alle gebreide mutsjes, die we verzameld hebben, kunnen verkopen”, vertelt Marianne De Prins van Welzijnszorg. “Innocent Belgium zorgt dat deze mutsjes op hun smoothies terecht komen en zij verdelen ze dan over heel Vlaanderen. Per verkochte goed gemutste smoothie gaat 20 eurocent naar Welzijnszorg en hun strijd tegen armoede”, vertellen de Bocholtse breiers.