Culturele pluim voor verdienstelijke Oudsbergenaren

Oudsbergen - De gemeentelijke Cultuurpluim, voor personen met een bijzondere culturele verdienste, gaat in 2020 naar heemkring De Reengenoten, Rosa Symkens en Frank Daenen.

Illustrator en Opglabbekenaar Frank Daenen is schrijver van een twintigtal jeugd- en kinderboeken. Deze culturele pluim toont een passende waardering voor zijn illustratie talent. Rosa Symkens engageert zich al decennia lang binnen de Gezinsbond Opglabbeek. Daar is ze samen met de andere leden de drijvende kracht. Op die inzet kan ook de oppasdienst rekenen. Verder kan je haar vinden tijdens de vele culturele activiteiten in Opglabbeek. Heemkring De Reengenoten uit Meeuwen-Gruitrode kreeg de Culturele pluim voor tal van initiatieven waarmee men het plaatselijk dialect levendig probeert houden. ‘Stechele, zeivere, mùule en kalle’, de dialectavonden, aanvullende activiteiten en de uitgave van het ‘Groot Woordenboek van het dialect van Meeuwen’, het levenswerk van Reengenoot Jean Bosmans. Schepen Ilse Wevers, Peter Pannemans en Mariet Leijskens van de cultuurraad overhandigden een origineel kunstwerk van Sus Damiaens, gekend als cartoonist ‘Canary Pete’.