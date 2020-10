Golfer Nicolas Colsaerts grijpt net naast titel in Italian Open

Nicolas Colsaerts is met een slotronde van 68 slagen knap tweede geworden in de 77e editie van het Italian Open golf (European Tour/1 miljoen euro). De 37-jarige Brusselaar moest op de Chervo golfbaan, in het Italiaanse Pozzolengo, met één slag zijn meerdere erkennen in de Engelsman Ross McGowan.

Colsaerts, die voor aanvang van de slotronde op de vierde plaats stond met vier slagen meer dan het Engelse duo Laurie Canter en Ross McGowan, incasseerde op de eerste hole een bogey. De Brusselaar herpakte zich en putte vervolgens birdies weg op de holes drie, zes en twaalf. Met nog drie holes voor de boeg telde Colsaerts een slag achterstand op McGowan. Colsaerts putte op de holes zestien en achttien twee birdies weg, waarmee hij aan de leiding kwam. McGowan, die op de zestiende hole uit een verloren positie vanuit een bunker een birdie lukte, en Canter, die nog een birdie in de cup zag verdwijnen op de zeventiende hole, kwamen langszij. Colsaerts, die ondertussen aan de zijlijn stond te kijken, zag hoe McGowan met een birdieputt van pakweg zes meter de overwinning pakte.

Colsaerts klimt dankzij zijn tweede plaats van de 117e naar de 68e plaats in The Race to Dubai, het European Tour-klassement.

De 38-jarige McGowan boekte zijn tweede overwinning op het European Tour-circuit. Elf jaar geleden won hij de Madrid Masters.

Eindstand:

1. Ross McGowan (Eng) 268=66-64-67-71 -20

2. Nicolas Colsaerts (Bel) 269=68-67-66-68

. Laurie Canter (Eng) 269=60-68-69-72

5. Kristoffer Reitan (Noo) 271=66-70-70-65

. Jonathan Caldwell (NIe) 271=67-68-68-68

. Martin Kaymer (Dui) 271=69-66-68-68

. Adri Arnaus (Spa) 271=65-70-67-69

. Dean Burmester (ZAf) 271=64-68-68-71

10. Damien Perrier (Fra) 272=65-71-71-63

. Antoine Rozner (Fra) 272=68-71-68-65

. Marcus Armitage (Eng) 272=67-70-69-66

. Joost Luiten (Ned) 272=70-66-68-68