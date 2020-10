Einde werken Maaseikerbaan en Breeërweg tussen Opitter en Neeroeteren in zicht

Vanaf zondag 25 oktober zijn de vernieuwingswerken aan de N721 Maaseikerbaan – Breeërweg, tussen het centrum van Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik) zo goed als klaar. Het verkeer zal daardoor opnieuw in beide richtingen mogelijk zijn. "Voor de openstelling plaatst de aannemer vrijdagavond nog de toplaag asfalt op het laatste stuk gewestweg, waarbij de rijweg volledig wordt afgesloten tussen Den Tip en de Bergstraat," aldus het Agentschap Wegen en Verkeer. "Het is de laatste grote inspanning. Daarna kan iedereen genieten van de nieuwe rijweg met vrijliggende fietspaden."

In februari 2019 startten de eerste werken op de Maaseikerbaan-Breeërweg. De werken werden uitgevoerd tussen het Itterplein in Opitter tot aan Den Tip, het kruispunt met de Kinrooiersteenweg in Neeroeteren ...