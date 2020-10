Jeugd met warm hart voor erfgoed

Bocholt - Op het urnenveld in Kaulille kregen de archeologiedagen dankzij de enthousiaste leerlingen en leerkrachten van de 5de klas van basisschool de Vlieger extra aandacht.

“We tonen hen hoe waardevol deze erfgoedsite is. De leerlingen helpen vandaag bij het heidebeheer en verwijderen de boompjes zodat de tumuli zichtbaar blijven en in de zomer paars zullen kleuren”, vertelt erfgoeddame Ann. De samenwerking tussen gemeente IOED Lage Kempen, de basisschool en de jongeren van Kauliller is de eerste stap in een langlopend project. “We maken nog handgemaakte gekleide potten die we volgend jaar op deze site zullen begraven”, vertellen de enthousiaste leerlingen