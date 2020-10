Tiende dubbeltitel voor Elise Mertens: Hamontse pakt samen met Sabalenka eindzege in Ostrava

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka hebben zondag de eindzege in het dubbelspel veroverd op het WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava (hard/528.500 dollar). De topreekshoofden waren in de finale in twee sets met 6-1 en 6-3 te sterk voor de Canadese Gabriela Dabrowski en de Braziliaanse Luisa Stefani. De wedstrijd duurde 1 uur.

In de halve finales hadden Mertens en Sabalenka Kirsten Flipkens en de Nederlandse Demi Schuurs uitgeschakeld.

Elise Mertens heeft nu tien dubbeltitels op haar palmares. Vorig jaar won ze met Sabalenka het US Open en de prestigieuze toernooien van Indian Wells en Miami.

Sabalenka (WTA 12) pakte eerder op de dag ook de titel in het enkelspel in Ostrava. In een Wit-Russisch onderonsje versloeg ze in de finale Viktoria Azarenka (WTA 14) met tweemaal 6-2. Vrijdag werd Elise Mertens (WTA 21) in de kwartfinales uitgeschakeld door Azarenka.