Vrolijke badges om 1,5 meter afstand te bewaren

Oudsbergen - Het bewaren van voldoende afstand in dit coronatijdperk blijft voor sommigen moeilijk. Frank Daenen, ontwerper en illustrator van kinder- en andere boeken, ontwierp samen met twee dames uit de Kempen, buttons die stimuleren om deze maatregel te blijven volgen.

Een briljante en speelse manier om de opgelegde afstandsmaatregelen te respecteren. “Door het dragen van een bedrukte button herinner je zonder het telkens te hoeven zeggen iedereen eraan een gepaste afstand te houden. Zoals de kip en de vos of de egel en een ballon ook best afstand houden”, vertelt Frank. Meer info over de buttons via frankdaenen.com