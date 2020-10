Victor Campenaerts sluit Giro af met knappe tweede plaats: “Blij dat ik naar huis mag, ben beetje over mijn top heen”

Victor Campenaerts zal de slottijdrit in de Giro niet winnen. Een tijdlang mocht hij plaatsnemen op de hotseat, maar toen Filippo Ganna aan de beurt was, was het voorbij. De Italiaan dook 32 seconden onder de chrono van onze landgenoot.

LEES OOK. Tao Geoghegan Hart wint de Giro na miniem verschil in historische tijdrit op slotdag, Filippo Ganna pakt vierde ritzege

Tweevoudig wereldkampioen tegen de klok Rohan Dennis beet ook de tanden stuk op de tijd van Ganna en finishte in dezelfde tijd als Campenaerts, maar bleek toch enkele honderdsten van een seconde trager. Campenaerts staat voorlopig tweede, winst zit er niet meer in. De werelduurrecordhouder kwam met grote verwachtingen naar de Giro en hoopte op een zege in één van de drie tijdritten, maar keert dus huiswaarts zonder zege.

“Al ben ik wel tevreden over deze tijdrit”, sprak hij na afloop voor de camera’s. “Het is een supersnel parcours. Er zijn wel een paar bochten, maar die zijn niet heel erg technisch. Al vermoed ik dat Ganna daar wel sneller door zal gegaan zijn dan ik.”

Campenaerts is blij dat de Giro er op zit. “Ik ben echt wel heel moe en blij dat ik terug naar huis mag. Het was een erg vreemd seizoen door het coronavirus. Normaal rijd je als renner jaar in jaar uit hetzelfde programma, en weet je je hoe je moet voorbereiden en in vorm moet komen. Maar nu was dat moeilijk. Als ik terugkijk op mijn campagne denk ik dat ik misschien al te goed was in de Tirreno-Adriatico, waardoor ik in de Giro een beetje over mijn top was. Ik ben ook nog nooit zo moe geweest op het eind van een grote ronde.”