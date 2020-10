Jaak Van Lee 100 jaar

Kinrooi - Jaak werd geboren in Kinrooi op 23 september 1920. Hij woonde tot 2014 in zijn huis langs de Breeëerkiezel en verblijft sindsdien in rusthuis Zorgvlied. Jaak is de weduwnaar van Maria Vleeschouwers: zij overleed in 2006.

Jaak Van Lee is een bekend figuur in Kinrooi: hij was er vroeger kantonnier en wegenwachter voor Bruggen en Wegen. “Als kantonnier was ik belast met het onderhoud van wegen en sluizen”, vertelt Jaak. “Dat ging er toen nog heel simpel aan toe: we verplaatsten ons met de fiets en het werk werd meestal met de spade uitgevoerd: machines waren er nog niet veel. Zo moesten we bijvoorbeeld in de winter met de hand gaan strooien als het flink gevroren had. Dat gebeurde toen trouwens alleen maar in de bochten van de wegen.” In zijn vrije tijd was Jaak actief lid van de schutterij Sint-Martinus: als secretaris van de vereniging hield hij alles nauwlettend in de pen. Alles samen is hij zo’n 50 jaar lid gebleven. Daarnaast genoot hij van het werk in zijn grote tuin. Na het overlijden van zijn echtgenote Maria, die het huishouden altijd gedaan heeft, bleef Jaak tot 2014 in hun huis wonen. “Op zijn 90ste heeft vader zijn auto nog zelf verkocht”, vertelt zoon Leo. “Hij vond toen dat zijn reflexen niet meer meekonden met het snelle verkeer. Toen hij 94 werd, meldde hij ons dat de tijd voor het rusthuis gekomen was. Toen ik hem ging oppikken thuis, keek hij nog een laatste keer rond, nam afscheid van zijn woning en tuin, en trok kordaat de deur achter zich dicht. Hij is er nooit meer weergekeerd. Dat typeert onze pa: een eenvoudig en minzaam man die berust in de realiteit.”