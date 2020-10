Spektakel in Vuelta: Ion Izagirre wint kletsnatte bergrit, Carapaz neemt rode trui over van Roglic

Ion Izagirre (Astana) heeft de zesde rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de slotklim naar het uitgeregende skistation naar Aramon Formigal effende zijn broer Gorka het pad, waarna Ion het afwerkte. Achter het Spaanse broederpaar kende Roglic een slechte dag en verloor ruim veertig seconden op Carapaz. De Ecuadoriaan is nu de nieuwe leider.

Kort

Ritzege: Ion Izagirre

Rode trui: Richard Carapaz

Groene trui: Primoz Roglic

Bolletjestrui: Tim Wellens

Jongerentrui: Enric Mas

Hoe kwam de zege tot stand?

Na amper twintig minuten wedstrijden reed er, onder impuls van Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) een groep van 23 renners weg. Daarin vertegenwoordigers van 14 verschillende ploegen. De vlucht mocht tot ruim vier minuten uitlopen. Zowel de strijd om de ritzege als om het rood werd uiteindelijk op de lange slotklim naar het skistation naar Aramon Formigal uitgevochten. Vooraan probeerde Gorka Izagirre (Astana) het alleen, spatte de kopgroep uiteen en werkte broer Ion Izagirre het uiteindelijk met een solo af.

Wat deden de favorieten?

Veel. In de laatste vijf kilometer spatte de groep der favorieten helemaal uit mekaar. De Ecuadoriaan Carapaz deed de beste zaak en smeerde leider Roglic liefst 43 seconden aan de broek. Enric Mas verloor nog meer tijd. Carapaz is nu de nieuw leider, vóór de Brit Hugh Carthy van EF. Voor Roglic oogt de situatie plots zorgelijk: niet alleen kwam hij ook op 25 kilometer van de streep al even in de problemen, op Bennett na waren ook zijn ploegmaats van Jumbo-Visma nergens te bekennen.

Hoe deden de Belgen het?

In het prille begin van de etappe stak Remy Mertz, nu nog Lotto-Soudal maar straks naar Bingoal-Wallonie, zijn neus aan het venster, maar de Belg raakte niet weg. In de grote vlucht van de dag zaten geen landgenoten. Ook Tim Wellens niet die hierdoor geen extra punten kon pakken voor het bergklassement. Hij blijft wel aan de leiding in het bergklassement. Nog een complimentje aan het adres van Kobe Goossens: hij bleef mooi overeind op de slotklim.

Nog iets dat u moet weten?

Deze rit stond aanvankelijk niet op de planning, maar werd pas in de Vuelta opgenomen toen enkele dagen geleden de Tourmalet en de Aubisque om corona-redenen uit de ronde van Spanje werden geschrapt. Maar ook zonder de Franse reuzencols loste de etappe alle verwachtingen in, met ‘dank’ aan het slechte weer. Maandag krijgen de renners een rustdag.

Top tien etappe 6:

1. Ion Izagirre (Astana)

2. Michael Woods (EF)

3. Rui Costa (UAE)

4. Robert Power (Sunweb)

5. Michael Valgren (NTT)

6. Guillaume Martin (Cof)

7. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step)

8. Hugh Carthy (EF)

9. Gorka Izagirre (Astana)

10. Sergio Henao (UAE)