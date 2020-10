Oprechte druggebruiker bekent dat hij rijbewijs vorige keer niet inleverde

Sint-Truiden / Gingelom / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer -

Ook al was er vorig weekend in de avonduren weinig verkeer op de baan toch heeft de politie 25 overtredingen vastgesteld bij controles in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken. De helft van de boetes was voor bestuurders die geen veiligheidsgordel droegen.