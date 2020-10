Jess Thorup maakt selectie voor trip naar Gent bekend

KRC Genk-coach Jess Thorup heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de trip van maandagavond naar zijn ex-club AA Gent.

De Deen moet het in de Ghelamco Arena stellen zonder de geschorste Junya Ito, die intussen ook positief testte op het coronavirus. Bastien Toma, die de voorbije wedstrijden geschorst was na zijn rode kaart tegen Oostende, is er wel weer bij. Een andere wijziging in de Genkse kern is de naam van Shawn Adewoye. De jonge verdediger krijgt de voorkeur op aanvaller Bryan Limbombe.