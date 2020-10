Lewis Hamilton steekt Michael Schumacher voorbij met 92e GP-zege

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Portugal op zijn naam geschreven. De 35-jarige Brit won zo zijn 92e GP uit zijn carrière, één meer dan Michael Schumacher. Hamilton is nu alleen recordhouder, dertien jaar na zijn eerste GP-zege in Canada.

In de twaalfde WK-manche zette de vanop de pole vertrokken Hamilton na een aarzelende start opnieuw een grote stap richting zevende wereldtitel, eveneens een record van Schumacher. Zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas werd tweede op het Autódromo Internacional do Algarve in Portimao. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) vervolledigde het podium.

Voor Hamilton, die zijn leidersplaats in de WK-stand verstevigt, was het de achtste zege van het seizoen.

De GP van Portugal stond voor het eerst sinds 1996 op de Formule 1-kalender. Toen werd er geracet in Estoril. Het was de eerste keer dat Portimao het F1-circus ontving.

De Grote Prijs van Emilia-Romagna is de eerstvolgende afspraak op de F1-kalender. Die wordt op 1 november gereden op het circuit van Imola, waar voor het eerst in 14 jaar opnieuw F1-bolides zullen racen. Het is de derde GP die dit jaar in Italië plaatsvindt, ook in Monza (6/09) en Mugello (13/09) werd er geracet.