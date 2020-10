Antwerp is de Ploeg van ‘t Stad en meteen ook de nieuwe leider na zege in spannende derby tegen Beerschot

Antwerp FC mag zich zeker tot de return begin februari de ‘Ploeg van ’t Stad’ noemen. De Great Old startte furieus aan de derby met twee snelle goals van Refaelov en Juklerod. Nadien nam Beerschot het commando stelselmatig over, met zowel de aansluitingstreffer als de gelijkmaker van Suzuki. Het slotakkoord in het rivalenduel was als zo vaak in het verleden voor Mbokani. Zo gaat dat nu eenmaal: grote spitsen staan er op grote momenten.