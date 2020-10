ATP-toernooi van Antwerpen zal ook in 2021 op de kalender staan

De European Open, het ATP-toernooi in Antwerpen, zal ook in 2021 georganiseerd worden. Dat kondigden Kristoff Puelinckx, CEO van organisator Tennium, en toernooibaas Dick Norman zondag aan op een persconferentie.

“We hebben een contract voor drie jaar met de Stad Antwerpen en het Vlaamse Gewest”, legde Dick Norman uit. “Het toernooi gaat dus ook volgend jaar zeker door. We willen hier iets neerzetten op de lange termijn.”

“We krijgen veel positieve commentaar en dat geeft moed voor volgend jaar”, vulde Puelinckx aan.

De twee maakten ook de balans op van een moeilijke editie in 2020, met als oorzaak natuurlijk het stijgend aantal coronabesmettingen en de maatregelen daaromtrent. “We zijn blij met het mooie evenement dat we in deze moeilijke periode hebben kunnen opzetten”, aldus Norman. “We hebben moeten werken met een kleiner budget, maar de sponsors zijn ons blijven steunen.”

“Toen besloten werd dat het toernooi kon doorgaan, hebben we gewerkt aan verschillende scenario’s”, maakte Puelinckx duidelijk. “Één van onze grootste voldoeningen is dat geen enkele speler positief heeft getest tijdens het toernooi. Op sportief vlak was het ook een mooi toernooi met enkele sterke jongens van de nieuwe generatie die aan de oppervlakte kwamen.”

De organisatoren mochten doorheen de week telkens 1500 supporters ontvangen, maar het finaleweekend gaat zonder fans door. “Dat is natuurlijk een beetje jammer”, vond Puelinckx. “Maar het was toch al goed dat door de week fans naar de Lotto Arena konden afzakken.”