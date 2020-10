In het Verenigd Koninkrijk gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Een onderdeel van die coronamaatregelen en de lockdown is dat inwoners niet-essentiële zaken - zoals onder meer kleren - niet meer kunnen kopen in de winkel. Daar is Christopher Noden uit Wales niet mee akkoord en dat wilde hij duidelijk laten blijken. Dus ging hij shoppen met alleen maar zijn onderbroek en mondmasker aan.