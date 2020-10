Weer eersteklasser getroffen door coronagolf: nu ook zes spelers en één staflid positief bij Cercle Brugge

Bij Cercle Brugge zijn na de positieve test van één speler afgelopen vrijdag nu nog eens zes nieuwe gevallen bekendgemaakt. In totaal zit de vereniging nu met zes spelers en één staflid die positief getest hebben op corona. Normaal gezien had Cercle zaterdag tegen Moeskroen moeten spelen, maar die wedstrijd werd uitgesteld… door een coronagolf bij Moeskroen.

Om de privacy van de betrokkenen te vrijwaren wil Cercle geen namen vrijgeven. Cercle was tot dusver bespaard gebleven van besmettingen. In juli werd de intussen naar Troyes vertrokken Gory positief getest, maar daar bleef het bij. Tot vrijdag dus. De betrokken speler bleek helaas een superverspreider. Om vals-positieve gevallen uit te sluiten wordt er morgen of dinsdag opnieuw getest.

“Nadat afgelopen vrijdag eerder bekend raakte dat een A-kern speler positief had getest op COVID-19, bracht een extra test op zaterdag 6 nieuwe gevallen aan het licht. In totaal testten de voorbije dagen 6 A-kern spelers en 1 lid uit de omkadering positief op het coronavirus”, klinkt het op de website van de vereniging.

“Alle gediagnosticeerde personen stellen het goed, vertonen weinig tot geen symptomen en verblijven op dit moment in quarantaine. Omwille van het interne COVID-19 protocol worden er geen namen vrijgegeven van personen en spelers die positief hebben getest. Begin volgende week worden de volledige spelersgroep en technische staf aan nieuwe testen onderworpen.”

Cercle Brugge speelt zijn volgende match op zaterdag 31 oktober tegen Charleroi. Op dit moment worden ook Waasland-Beveren, Moeskroen en KV Mechelen geteisterd door het virus: zij moesten hun wedstrijden van dit weekend allemaal laten uitstellen. In principe komt Cercle Brugge vooralsnog niet in aanmerking voor uitstel. Het covid-protocol van de Pro League stelt immers dat clubs pas uitstel kunnen vragen indien zeven spelers van aanzienlijk belang voor de A-kern positief testen. Woensdag zijn er wel nog de verplichte testen van de Pro League in het vooruitzicht van de match van zaterdag tegen Charleroi.