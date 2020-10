Basis voor fietstunnel en 3 bruggen in één weekend geplaatst bij Diepenbeekse spoorovergangen

Diepenbeek -

Spoorwegbeheerder Infrabel voert grote infrastructuurwerken uit in Diepenbeek waarbij nu op één weekend een tunnel onder de sporen is geschoven en constructies zijn gebouwd waarop straks aan drie bruggen wordt gewerkt. In de zomer van 2022 moet het project, waarbij 7 spoorwegovergangen verdwijnen, klaar zijn. De werken kosten 21,8 miljoen euro.