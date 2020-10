Drie nieuwe coronagevallen bij Standard vlak voor wedstrijd tegen STVV

Standard-spelers Maxime Lestienne, Eden Shamir en Abdoul Fessal Tapsoba hebben positief getest op COVID-19. Dat hebben de Rouches zaterdag aangekondigd, nadat eerder deze week ook Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako een positieve test afleverden. Lestienne, Shamir en Tapsoba zullen zondag niet aantreden tegen STVV. Ook komende donderdag ontbreken ze in de Europa League-wedstrijd bij Benfica Lissabon.

“Vrijdag in het begin van de namiddag onderging de voltallige delegatie van de Rouches opnieuw een COVID-19-test voorafgaand aan de competitiewedstrijd van zondag op het veld van STVV”, zo klinkt het op de clubwebsite. “We ontvingen de resultaten zaterdag in het begin van de namiddag en daaruit bleek dat Maxime, Eden en Abdoul positief zijn.” De drie spelers werden meteen in quarantaine geplaatst.

In de Europa League-match van afgelopen donderdag tegen Rangers (0-2 nederlaag) kon Standard niet rekenen op Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako, na een positieve coronatest. Ook zij zijn tegen STVV niet van de partij. Keeperstrainer Jan Van Steenberghe testte eveneens positief.