Zaterdag zijn er 590 Covidpatiënten opgenomen in onze ziekenhuizen, het op een na hoogste cijfer sinds het begin van de pandemie. In Limburgse ziekenhuizen bleef het aantal nieuwe patiënten beperkt tot vijftien.

De druk op de Belgische ziekenhuizen blijft toenemen. In het hele land worden per dag gemiddeld 433 Covidpatiënten opgenomen. Dat is een stijging met 85 procent tegenover de week eerder.

Ook in de Limburgse ...