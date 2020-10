Maasmechelen -

Politie Lanaken-Maasmechelen heeft zondagmorgen een feestje stilgelegd in nachtclub M’kesh in Maasmechelen. Zo’n veertig feestvierders dansten er tot in de vroege uren. Er werden ook flessen lachgas in beslag genomen. De politie moest de brandweer oproepen om de deur te openen.