De knecht die wachtte versus de knecht die niet wachtte

Tao Geoghegan Hart heeft zijn tweede ritzege beet in deze Giro, de zesde al voor Ineos Grenadiers en zondag volgt wellicht eindwinst.

Wie voor deze Giro had voorspeld dat voor de tijdrit twee renners in dezelfde tijd zouden staan bij de slottijdrit in Milaan? En wie daarbij had vermeld dat die strijd zou gaan tussen Tao Geoghegan Hart en Jai Hindley? De Brit en de Australiër zelf niet, alvast.

Geoghegan Hart won daags voor de tweede rustdag de bergrit naar Piancavallo en schoof toen op naar de vierde plaats in het klassement. In eindwinst geloofde hij toen niet, want “ik heb twee, drie minuten stilgestaan bij Geraint Thomas na diens valpartij op de Etna”, sprak hij toen. “Daar verloor ik veel te veel tijd en ik ben ook niet met die ambitie naar hier gekomen. Enkel om Thomas te helpen. Nu pak ik een ritzege, dat is al heel fijn. Aan dat klassement denk ik niet.”

Het Kanaal over

Amper zes dagen later heeft hij een tweede ritzege vast en staat hij in dezelfde tijd als roze trui Jai Hindley. Als betere tijdrijder is de kans groot dat de Brit morgen staat te blinken in het roze in de schaduw van de imposante Dom van Milaan. Maar vergis je niet: Hart heeft voor grotere stormen gestaan. Neem dat maar gerust letterlijk.

De Oost-Londenaar zwom als amper dertienjarige mee in een zeskoppig team dat het Kanaal overzwom. Clissold Swimming Club slaagde in het opzet, met een tijd van elf uur en 34 minuten. In diezelfde periode ontdekte Hart ook zijn passie voor wielrennen, door de Tour de France-start in 2007 in Londen en de lancering van Team Sky in 2009. Een dik decennium later kan hijzelf nog maar eens een grote ronde winnen voor datzelfde iconische team. Zijn opleiding genoot hij bij Axel Merckx en diens team Axeon Hagens Berman. Merckx spreekt met liefde over Hart’s persoonlijkheid. “Tao Geoghegan Hart is erg betrokken bij de ziekte van mijn dochter Athina. Hij neemt leuke whatsapp-video’s op om haar te steunen”, vertelde hij in een interview met deze krant.

Tegenwoordig woont Hart in klimparadijs met Andorra samen met zijn vriendin Hannah Barnes, oud-Brits kampioene op de weg en ritwinnares in de … Giro Rosa, de vrouwenversie van de Giro d’Italia. En die naam? Uitspreken als Tayo Gaygan. Zijn voornaam is Tom - naam van zijn vader - in de Ierse taal Gaelic, zijn achternaam is een traditioneel Ierse naam.

Goede vrienden

Hindley en Hart zijn goede vrienden naast de fiets, maar hebben een andere stijl. De Australiër is een relaxte kerel, terwijl Hart iets meer de gereserveerde Brit is. Team Sunweb omschrijft Hindley als “zo laidback dat hij bijna verticaal loopt”, maar de Australiër is ook een harde werker op zoek naar zijn limieten. Hindley heeft een speciale band met Italië, waar hij een jaar lang leefde toen hij 18 jaar oud was. “Italië is een van de plaatsen waar ik enorm graag koers. Ik houd zo veel van het land, de mensen, de cultuur, ik heb hier gekoerst (bij Aran Cucine, een beloftenploeg toen hij 18 was), ik heb zelfs familie hier wonen. Hier dan de trui pakken heeft een bijzondere betekenis.”

Hindley botste wel op de ploegtactieken in de koers, toen zijn kopman Wilco Kelderman loste op de legendarische flanken van de Stelvio afgelopen donderdag. Hindley wachtte niet op zijn kopman die nadien wel roze aan trok, maar viel ook niet aan bij Hart en won de rit. Toen klonk het dat zijn persoonlijke ambities hem het roze kostten, maar twee dagen later is hij toch leider omdat de Nederlander erdoor zakte zaterdag.

Foto: EPA-EFE

Hindley woont in het Spaanse Girona, waar ook Hart in het verleden woonde. Ze hebben wel meer dingen gemeen, zoals een behoorlijk maagdelijk palmares op het hoogste niveau en het feit dat datzelfde palmares de voorbije drie weken stevig werd aangevuld. Hart en Hindley kwamen als meesterknechten naar de Giro, maar verlaten Italië als winnaars en niet langer als knecht. Nog niet als meesters, maar deze felbetwiste Giro kan alvast een stap in de goede richting zijn.

Tijdritprestaties in deze Giro:

Etappe 1, 15,1 kilometerHindley: 16’39Hart: 17’28 + 49”

Etappe 14, 34,1 kilometer

Hart: 45’04Hindley: 46’19 + 1’15”

Conclusie:

Geoghegan Hart reed over twee tijdritten en in totaal 50 kilometer een goeie twintig seconden weg van zijn concurrent. Hindley deed het in de korte tijdrit, zoals vandaag, wel beduidend beter dan Hart. In die eerste tijdrit zat ook een heuvel. Daarbij één belangrijke nuance: bij de lange tijdrit was Hart al ‘verlost’ van kopman Thomas, Hindley was toen vooral nog steeds knecht en hechtte dus wellicht minder belang aan die proef.

Tao Geoghegan Hart

30 maart 1995 (25)

1m83 - 65 kg - Brit

Woonplaats: Andorra

Palmares:

2020: 15de rit Giro d’Italia, 20ste rit Giro d’Italia

2019: 2 ritten Tour of Alps

Jai Hindley

5 mei 1996 (24)

1m75 - 60 kg - Australiër

Woonplaats: Girona (Spa)

Palmares:

2017: rit en eindwinst in Ronde van Fuzhou (Chi)

2020: 2 ritten en eindwinst in Herald Sun Tour (Aus), 18de rit Giro d’Italia