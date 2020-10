Club Brugge glijdt uit aan Den Dreef: doelman Romo matchwinnaar na 2-1-zege

Club Brugge staat opnieuw met de voetjes op de grond: het verloor verrassend met 2-1 op OHL. Bij de thuisploeg was de champagne achteraf voor doelman Romo: die ranselde kans na kans voor blauw-zwart uit zijn doel. Mercier maakte na de rust, na tussenkomst van de VAR, de winning goal. Voor Club is het eerste nederlaag in zeven matchen.