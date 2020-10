De verschillende maatregelen in ons land roepen vragen op. Enkele wetenschappers pleiten voor een uniforme aanpak, maar de Vlaamse regering wil daar voorlopig niet van weten. “Dat Brussel en Wallonië verstrengen, is logisch als je hun cijfers ziet.”

“Het is onvermijdelijk dat er ook in Vlaanderen extra maatregelen komen. Men moet nadenken over een of andere vorm van lockdown-achtige toestand.” Marc Van Ranst pleitte zaterdag bij VTM nieuws voor een ...