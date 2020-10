Minstens vier kinderen zijn gedood en tientallen anderen raakten gewond toen onbekende schutters een school in de Engelssprekende regio van Kameroen aanvielen. Dat zei een plaatselijke ambtenaar zaterdag.

De zwaarbewapende strijders bestormden zaterdagochtend de Mother Francisca School in de stad Kumba en openden het vuur op de kinderen, zei Ntou Ndong Chamberlain, politieman in Meme, waar Kumba is gevestigd ...