Elke seconde telt 9.192.631.770 ‘tikjes’: zo wordt onze tijd berekend dankzij de atoomklok

Dit weekend schakelen we over op winteruur. Maar de jaren dat je die bewuste ­zondagochtend alle klokken in huis moest aanpassen, liggen al even achter ons. Je gsm doet dat zelf, net zoals je laptop, het klokje in de wagen, die op je gps, je sporthorloge, ... Omdat ze een intern klokje hebben, maar ook omdat ze zich geregeld linken aan ‘dé wereldtijd’. En die wordt gevoed door een netwerk van atoomklokken waarvan ons land ook deel uitmaakt. Jawel, de Sterrenwacht in Ukkel heeft mensen in dienst die waken over onze tijd.